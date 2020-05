No início do passado mês de abril foi noticiado que o sogro da princesa Eugenie estava internado no hospital, após ter sido infetado com Covid-19 depois de uma viagem que fez a França.

O estado de saúde de George Brooksbank, pai de Jack, era preocupante e até chegaram a dizer à família para que "se preparasse para o pior".

George, de 71 anos, chegou a estar nove semana internado no hospital, cinco das quais com um ventilador. No entanto, conseguiu recuperar da doença.

A mulher, Nicola, que também foi diagnosticada com Covid-19 - mas não precisou de tratamento hospitalar - agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde britânico por ter conseguido salvar a vida do companheiro.

"Sem dúvida, foram eles que o salvaram e não podíamos estar mais agradecidos. Não conseguimos vê-lo durante todo o tratamento e disseram-nos mais do que uma vez para esperarmos o pior", disse ao The Telegraph.

Por sua vez, Brooksbank também fez questão de deixar uma palavra de agradecimento à equipa médica do Hospital Chelsea e Westminster, em Londres, e do Hospital Royal Brompton, por terem salvo a sua vida.

"A maneira como fui tratado foi incrível. Em nenhum momento senti a falta de médicos ou enfermeiros ou tive a sensação que o serviço estava sobrecarregado. Devo-lhes a minha vida", destacou.

Recorde-se que a princesa Eugenie, filha mais nova do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, casou-se com Jack Brooksbank em 2018.

