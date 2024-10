A gravidez de Gisele Bündchen tem repercutido muito pela imprensa. Apesar da modelo não falar publicamente do assunto, a notícia foi confirmada pela sua assessoria. Joaquim Valente, o companheiro da modelo e pai da criança, também não teceu nenhum comentário - o que seria de esperar, já que não é figura pública.

As únicas palavras que temos como reação à notícia são, precisamente, da parte da família do professor de jiu-jitsu. Alicinha Vieira, mãe do desportista, foi 'apanhada' por um jornalista da revista brasileira New Mag e deixou escapar que está "muito feliz" com a gravidez.

De acordo com a US Weekly, revista norte-americana, uma fonte próxima da família avançou que o casal já mora junto na casa da modelo em Miami e que os filhos de Gisele, Benjamin e Vivian, adoram o novo padrasto.