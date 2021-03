"Como lidas com o medo da morte?", esta foi a primeira questão feita a Raquel Sampaio nas stories da sua página de Instagram. Uma pergunta que levou a atriz e apresentadora a destacar que sofre de tanatofobia.

"Para quem não sabe, sofro de tanatofobia, que é o medo excessivo da morte, desde criança. Ter medo da morte é uma tendência natural e humana. Isto porque a morte é, ironicamente, o grande mistério da vida", escreveu.

"A tanatofobia eleva este medo a um outro nível. Entro frequentemente (quando digo frequentemente, I mean it) num loop de pensamentos sufocantes que envolvem a minha morte e a morte dos que amo, do qual apenas consigo sair com a ajuda de estímulos exteriores. É paralisante, incapacitante e assustador", explicou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que "a forma que encontrou de lidar com isto foi dar amor desmedido aos seus, todos os dias". "É a única coisa que me traz alguma paz de alma. Amor é tudo. Amor é o que fica", destacou.

Nas publicações seguintes, Raquel Sampaio falou ainda sobre a religião, afirmando que "não é uma pessoa religiosa". Além disso, partilhou que se não estivesse a trabalhar em televisão, "provavelmente estaria a tirar um curso de engenharia electrónica como deve ser e não aos soluços como está a fazer".

Partilha que levou também a atriz e apresentadora a falar da sua ascendência indiana, que vem da avó materna.

Veja todas as perguntas e respostas nas imagens da galeria.

