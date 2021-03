Marta Cruz recorreu ao Instagram para revelar que, recentemente, foi diagnosticada com uma doença crónica caracterizada por dores neuromusculares difusas: fibromialgia.

"De há uns meses para cá o meu corpo tem me dado alguns sinais, os quais preocuparam-me um pouco. Alguns sobrevalorizei, outros nem tanto, mas a verdade é que fui obrigada a fazer algumas mudanças para que pudesse me sentir melhor comigo mesma e ganhar qualidade de vida", começou por dizer aos seguidores este sábado, 27 de março.

"Além de uma pequena cirurgia, aguardo por outra, descobri que tenho fibromialgia e a ansiedade também não ficou para trás (típico deste momento). Fui então obrigada a parar e a rever algumas coisas", acrescentou, contando que "parou de fumar, começou a fazer fisioterapia, vai voltar aos treinos e mudou a alimentação".

"Não vos minto que um dia ou outro irei comer os doces que adoro, as pizzas pelas quais babo e os hambúrgueres que me deixam com água na boca, mas tive que melhorar e principalmente, desintoxicar o meu organismo e arranjar soluções para os meus devaneios alimentares. Soluções saudáveis são urgentes", disse, referindo que esta mudança na alimentação está a ser acompanhada por um especialista.

"Decidir que está na hora certa para fazer este método depende de cada um, assim como conhecer novos alimentos, nutrir o nosso corpo, acabar com alguns vícios e desintoxicar o organismo", escreveu, explicando que neste processo já perdeu 5kg.

"Sinto-me leve, saudável e cheia de energia. Era isto que eu precisava para conseguir me manter na linha, fechada em casa e com vontade de comer tudo", destacou ainda.

