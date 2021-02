Yasmin Cruz, filha de Marta Cruz e neta de Carlos Cruz, foi uma das concorrentes que atuaram no programa 'The Voice Kids', este domingo, 14 de fevereiro.

A jovem, de 15 anos, impressionou os mentores do programa da RTP1 ao interpretar a música 'Something's Gotta Give', tendo virado as cadeiras de Carolina Deslandes, Carlão e Marisa Liz. No fim escolheu ficar na equipa de Carlão.

Mas antes, Yasmin cantou ainda com a irmã mais nova, Kyara. Veja este momento abaixo.

De referir ainda que nos bastidores, além da pequena Kyara, estava ainda a mãe de ambas, Marta Cruz, e a avó, Marluce Revoredo Silva.

Siga o link

Logo após a atuação, Marta Cruz recorreu ao Instagram para destacar o orgulho que tem na filha.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marta Cruz (@martinha_cruz)

Leia Também: Aurea junta-se a Marisa Liz e cantam com concorrente de 'The Voice'