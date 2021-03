Sofia Sousa ficou em lágrimas depois da saída de Gonçalo Quinaz, mas não por estar triste com o facto de o concorrente ter desistido de 'Big Brother - Duplo Impacto'. A 'mãe coragem', como é conhecida entre os fãs, mostrou-se sentida com as "acusações graves" que o antigo jogador de futebol fez antes de abandonar o jogo.

"Estou muito saturada", realça Sofia em conversa com Edmar, sem conseguir conter as lágrimas.

"É sempre assim, todos os programas em que entro sou sempre um alvo a abater. [...] O Quinaz disse coisas que a minha filha vai ver", continua.

Sofia diz estar desiludida e magoada com o ex-concorrente, que entre várias outras coisas referiu que esta vivia à conta dos fãs, era protegida pela produção e fez ainda insinuações relacionadas com a sua vida privada e relações amorosas.

Reveja aqui as imagens.

