Depois de ter começado as comemorações do seu aniversário com a família, Sofia Richie celebrou a data junto de alguns amigos num barco privado.

A jovem modelo completou 22 anos esta segunda-feira, 24 de agosto, data que não deixou passar em branco.

Nas stories da sua página de Instagram, a filha de Lionel Richie mostrou aos fãs algumas imagens captadas durante as comemorações. Momentos que pode ver na galeria.

De referir que os festejos chegam pouco tempo depois de Sofia ter terminado de novo o namoro com Scott Disick. Leia Também: Scott Disick e Sofia Richie estão novamente separados