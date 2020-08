Um mês depois de ter sido notícia a reconciliação, Scott Disick, de 37 anos, e Sofia Richie, de 21, voltaram a separar-se, como destaca a imprensa internacional.

"Foi sempre difícil para eles equilibrar a relação com a vida familiar do Scott", revelou uma fonte em conversa com a revista People. "Os seus filhos vão estar sempre em primeiro lugar", acrescentou.

Uma outra fonte contou à publicação que Scott e Sofia não têm estado juntos.

"O foco do Scott é a sua saúde e as crianças", realçou. "A Sofia quer sair com os amigos e aproveitar o verão. Como eles não estão na mesma página, decidiram separar-se. Pelo menos por enquanto", explicou.

Recorde-se que Disick é pai de três crianças, Reign, de cinco anos, Penelope, de sete, e Mason, de dez, fruto da relação terminada com Kourtney Kardashian.

