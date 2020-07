Os fãs de Scott Disick e Sofia Richie têm motivos para sorrir. Dois meses após decidirem colocar um ponto final na relação, o socialite, de 37 anos, e a modelo, de 21, estão reconciliados, noticiou a revista Us Weekly.

Este tempo serviu para que se pudessem dedicar mais a si mesmos, sobretudo Scott, que esteve em tratamento contra o vício em álcool e drogas. Agora encontram-se numa nova fase, preparados para estarem ao lado um do outro.

Vale referir que o casal começou a namorar em 2017. No passado, o socialite esteve num relacionamento com Kourtney Kardashian, de quem tem três filhos: Mason, de 10 anos, Penelope, de oito, and Reign, de cinco.

A notícia da reconciliação com Sofia Richie coloca assim um ponto final nos rumores de que estaria mais próximo da mãe dos seus filhos.

