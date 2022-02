O cor de rosa é uma das cores tendência nas coleções de primavera/verão e esteve em alta na passadeira vermelha da gala que comemorou o 29.º aniversário da TVI e que aconteceu no último sábado, no Casino Estoril.

Duas das caras conhecidas que optaram por esta cor foram Rita Pereira e Sofia Ribeiro, rostos bem conhecidos da ficção do canal.

Rita Pereira usou um modelito rosa Barbie da assinatura de Micaela Oliveira que se destacou pela enorme racha e pelas luvas.

Rita Pereira vestida por Micaela Oliveira© Afonso Duarte Batista

Já Sofia Ribeiro surgiu com uma criação de João Rolo, em fucsia, assimétrica e com volume na zona do peito.

Sofia Ribeiro a usar uma criação de João Rolo© Sara Pinheiro

Os dois visuais realçaram as facetas mais feminina e poderosa das atrizes. Qual foi o seu favorito?

