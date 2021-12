Sofia Ribeiro voltou a partilhar nas suas redes sociais os melhores momentos da sua 'escapadinha' a Paris.

A atriz, que viajou na companhia de amigos e do novo namorado, partilhou de forma rara aquelas que são as primeiras fotografias nas quais mostra o rosto do homem que conquistou o seu coração.

Sofia surge abraçada ao namorado nas imagens de grupo onde todos os amigos se reúnem diante da Torre Eiffel.

Sofia Ribeiro ao lado do namorado (à direita da atriz) e dos amigos© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

Mais tarde, já decorrer da tarde de segunda-feira, o rosto das novelas da TVI partilhou um novo vídeo, disponível na galeria, no qual surge abraçada ao seu novo amor.

