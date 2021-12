Quem disse que não se podia misturar padrões? Sofia Ribeiro mostrou que é possível com um visual que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram. Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a atriz, de 37 anos, conjugou uma saia de padrão quadriculado em tons de laranja com uma camisola às riscas em tons de cor de rosa.

Uma combinação improvável, mas que acabou por funcionar.

Aproveite ainda para espreitar outros looks usados pela artista recentemente e que marcaram a diferença precisamente pelas suas cores.

Leia Também: Sofia Ribeiro espalha sensualidade com lingerie vermelha