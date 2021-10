Sofia Ribeiro revelou este sábado, 2 de outubro, nas suas redes sociais um vídeo amoroso com o novo namorado.

A atriz, que assumiu recentemente estar a viver um romance, continua a optar por manter em segredo a identidade do amado e, por isso, não mostra ainda o seu rosto. As imagens mostram Sofia a receber carinhos do namorado e o seu sorriso rasgado deixa claro o momento feliz que está a viver.

O casal encontra-se numa viagem romântica às Seicheles para celebrar o 37.º aniversário de Sofia Ribeiro, que está hoje de parabéns.

