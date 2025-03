Ainda faltam uns dias para celebrar os 95 anos de vida, mas as comemorações já começaram. Lima Duarte reuniu-se com a família para uma festa intimista ao lado dos netos e bisnetos, no fim de semana.

No Instagram, o ator brasileiro publicou um vídeo que mostra um pouco dos festejos e disse: "No último final de semana, iniciei as comemorações dos meus 95 anos rodeado de amor."

Nas referidas imagens, que pode ver na publicação abaixo, Lima Duarte aparece ao lado dos entes queridos com um rasgado sorriso no rosto enquanto lhe cantarem os parabéns.

Após a partilha, as mensagens de carinho não tardaram a chegar à caixa de comentários.

De referir que Lima Duarte completa 95 anos no próximo sábado, dia 29 de março.

