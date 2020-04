Por causa da pandemia da Covid-19, Sofia Ribeiro decidiu fechar o seu restaurante, 'Filosofia', no dia 14 de março. Entretanto, o estabelecimento voltou a abrir as portas, mas em regime take away.

"Porque é tempo de nos reinventarmos, voltamos agora em regime de take away e de delivery, seguindo todas as normas de cuidado e segurança indicadas pela DGS (Direção Geral de Saúde). A partir de segunda-feira, dia 6 de abril, vão poder fazer as vossas encomendas através das aplicações Uber Eats, Glovo, ou através do nosso telefone: 211 604 602", começa por adiantar a nota deixada na página oficial do Instagram do restaurante.

"Esta é a nossa forma de estar convosco nesta altura difícil para todos. Estejam também connosco, agradecemos o vosso apoio. Desejamos que este momento seja mais feliz para todos com a nossa Filosofia. Cuidem-se", lê-se ainda na mesma publicação.

Veja na íntegra:

Leia Também: Sofia Ribeiro agradece apoio e mostra-se tranquila após separação