Sofia Ribeiro festejou em grande a vitória do clube do seu coração, o Sporting, não tendo pregado olho no dia em que os leões se tornaram campeões nacionais.

Após a festa, no final desta segunda-feira, a atriz publicou uma fotografia na sua página de Instagram - onde aparece nos bastidores - e disse: "Quem é que não dormiu ontem? Quem é que já está na cama? Saudações leoninas".

As reações à publicação não tardaram a chegar, com vários sportinguista a manifestarem-se. Veja abaixo:

