Sempre com um sorriso nos lábios e uma luz que não passa despercebida a ninguém, Sofia Ribeiro gosta de partilhar com os seus seguidores vários momentos do seu dia-a-dia, bem com algumas reflexões.

Hoje, fez uma publicação que começou com a seguinte questão. "Perguntam-me muito qual o meu foco? O que me motiva?".

"Nunca quis ter mais ou ser melhor que alguém. Quero ser sim, todos os dias um bocadinho, uma versão melhor de mim. Ser mais pacífica e ponderada, é talvez o que mais procuro. E venho cada vez mais, de há um tempo para cá procurando ver em cada dia, uma nova oportunidade. Oportunidade de ser melhor comigo e com os outros. De ser melhor amiga, filha, mulher, profissional, de ser melhor pessoa. Por isso agradeço de facto e não é da boca para fora! Agradeço todos os dias, aconteça o que acontecer, essa possibilidade", completou.

