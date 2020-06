Sofia Ribeiro sempre se revelou uma adepta da vida saudável, que inclui não só uma alimentação equilibrada, como também a prática regular de exercício físico.

Respeitante ao último factor, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual aproveitou para enviar um recado a Carolina Patrocínio, na brincadeira, claro.

"Tenho me andado a baldar como gente grande mas hoje deu para mexer. No fim sabe mesmo bem. Carolina Patrocínio não te ponhas a pau e fico com um six pack como o teu!... Ou então não, e é só a luz", notou.

Veja a publicação na qual Sofia irradia beleza.

