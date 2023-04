Sofia Ribeiro recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores que sofreu uma reação alérgica no rosto.

"A minha pele ontem estava assim a meio do dia. Fiz uma reação qualquer, não sei", lamentou ao revelar uma fotografia aproximada que mostra as pequenas borbulhinhas com que ficou.

Esta sexta-feira, a atriz mostrou estar um pouco melhor mais ainda longe do normal.

"Hoje parece melhor, mas ainda assim não está o meu normal", disse.



© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

