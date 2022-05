Sofia Ribeiro dedicou o dia de terça-feira a uma pequena mudança de visual, que se traduziu na verdade numa renovação. A atriz trocou as extensões que há vários meses tem no cabelo e partilhou o processo com os seguidores do Instagram.

O rosto das novelas da TVI manteve os fios longos, mas trocou todas as extensões que tinha.

Matando a curiosidade dos internautas, Sofia mostrou uma imagem com o seu cabelo natural, sem extensões, realçando assim o antes e depois da sua transformação.

Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: Sofia Ribeiro passa dias felizes no Alentejo: "Viveria aqui"