Além de ter recordado a fase difícil por que passou quando foi diagnosticada com cancro da mama, Sofia Ribeiro também foi surpreendida pelas sobrinhas enquanto marcava presença no programa 'Júlia', da SIC.

No ano passado, a atriz ficou com a custódia das meninas e foi presentada com uma carta de ambas, tendo ficado em lágrimas com a surpresa.

"Eu gostei quando a minha tia me tirou do colégio quando soube que ia viver com ela. Gosto de estar com ela, de jogarmos e de dançarmos todas juntas. Divertimo-nos muito e quero que ela saiba que pode contar comigo para o que precisar. Beijo da tua sobrinha mais nova e beijo para a Júlia", pode ler-se numa das cartas.

"A minha tia é uma pessoa incrível. Ela é uma inspiração para mim. Gostei muito quando ela me disse que eu ia morar com ela, fiquei muito feliz. Gosto muito dela e quero que ela saiba que pode contar comigo para tudo. Beijinhos, da sobrinha mais velha. Amo-te, tia", dizia a segunda carta.

Sobre as meninas, Sofia Ribeiro partilhou: "Sempre tive um amor por elas muito especial. Há uma altura da vida em que tem que ser tomada uma decisão para bem delas. Eu não estava a contar, acredito sempre que há forma de as coisas se reestruturarem, das pessoas se reorganizarem. O ideal para mim seria qualquer criança poder estar com os seus pais. Mas as condições não estavam reunidas, de todo, estavam muito longe disso e não estava a ser benéfico para as crianças. Nem sequer pensei duas vezes".

Em relação ao facto de não mostrar agora a cara das meninas, explicou: "Elas estão a crescer, vão poder escolher se querem mostrar ou não e tudo o que eu partilho é com a autorização delas. Elas vão poder escolher se vão querer mostrar as suas caras e não é só por isso. Os miúdos, o que eles têm de maravilhosos, muitas vezes também têm de cruéis. E elas já passaram alguns momentos em que houve meninos que não foram tão generosos com elas". Assim sendo, a atriz prefere "resguardá-las".

E como têm sido estes novos tempos? "Tem sido uma montanha russa, mas acima de tudo com muito amor".

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: "Quando rapei o cabelo, foi o Afonso Pimental que filmou"

Leia Também: Sofia Ribeiro recorda violência doméstica e "queixas na polícia"