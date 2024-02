A violência doméstica foi um tema abordado no programa de Júlia Pinheiro, esta quinta-feira, e teve como convidada a protagonista da nova novela da SIC, 'Senhora do Mar'.

Durante a conversa, a atriz recordou que ela própria também já passou por "algumas situações complicadas". "Bastante difíceis, mesmo, assustadoras ao ponto de ter de fazer queixas na polícia, de ser perseguida, de me colocarem um GPS no telemóvel...", partilhou.

"Coisas mesmo muito sérias e é muito difícil viver com esse medo. Às tantas, as coisas escalam para um nível que nós não sabemos onde é que elas vão acabar, e não reconhecemos aquela pessoa por quem nos encantámos inicialmente", partilhou.

"No meu caso, os sinais não foram claros, mas desde o primeiro momento eu sentia que alguma coisa de muito errada estava ali. Não conseguia era perceber o porquê. Normalmente as pessoas são extremamente encantadoras, apaixonantes... Não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta", destacou.

Mais à frente, lembrou ainda: "[...] No meu caso, eu isolei-me. Já tinha vergonha de falar com as pessoas que me eram queridas, porque ele era tão encantador com as pessoas à volta, que chegavam-me a dizer: 'Não achas que estás a exagerar? Não achas que o problema é teu? Que estás demasiado exigente? Ele é um príncipe encantado, ele ama-te'".

