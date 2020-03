Regressada do Brasil há pouco tempo, Sofia Ribeiro revelou na sua conta de Instagram que decidiu fazer o teste de despide à Covid-19, uma vez que faz parte do grupo de risco (por ter enfrentado uma batalha contra o cancro da mama).

"Fiz por opção, para me tranquilizar ou no caso do positivo, tomar as medidas necessárias. Foi muito simples, rápido e indolor. O teste não é barato, 175 euros, não fica ao alcance de todos, eu sei, mas quem quiser e puder fica a dica", disse numa imagem.

Entretanto, em mais vídeos, Sofia apelou ao bom senso dos seus seguidores, sublinhando que o seu objetivo não é incentivar toda a gente a fazer o teste.

