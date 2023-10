Marina Mota completou 61 anos este sábado, dia 7 de outubro, e a data foi assinalada publicamente por Sofia Ribeiro esta segunda-feira, dia 9.

A atriz lembrou junto dos seguidores uma fotografia antiga com mais de 15 anos e mostrou também imagens da festa de anos da colega e amiga. Na legenda teceu rasgados elogios a Marina Mota e recordou o momento em que a conheceu.

"A Marina Mota fez anos!!! 16 anos vão, entre a primeira e a segunda fotografia… Mas parece que foi ontem, no quintal do T - 0 onde eu na altura vivia. (Vamos, se faz favor, ignorar as minhas sobrancelhas e as lentes, falamos disso depois)", começou por escrever Sois Ribeiro.

"2007, 'Fascínios'… Foi a primeira novela da Marina e o meu segundo projeto. Acabadinha de sair dos 'Morangos', faço um casting, dizem-me que fiquei com o papel e que a minha primeira mãe em ficção seria a Marina Mota. As pernas tremiam! Eu já era muito fã. Pensava, como é que eu vou 'fingir' normalidade? E conheci a Marina", recordou.

"A Marina é generosa, é um mar, força da natureza. É gargalhadas, coração bom, é kizomba! É gente simples, sem merdas, sem papas na língua. Exigente, extremamente competente, das mais completas e talentosas que o nosso país tem a sorte de ver. É mulher com M grande, dos olhos lindos raposa e abraço forte! Das mil e uma histórias… É das minhas maiores referências neste meio onde o salve-se quem puder, o cada um por si, é prato do dia e vem tantas vezes mal servido de consideração, humildade e empatia. Que sorte a minha, que sorte, a vida ter-nos apresentado. Obrigada por seres inspiração. Parabéns!!! Muitos e muitos mais anos de vida feliz. Gosto muito de ti", rematou.

