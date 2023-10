Marina Mota completa este sábado, dia 7 de outubro, 61 anos de vida, e recebeu uma bonita declaração de um grande amigo: Gonçalo Diniz.

O ator partilhou nas redes sociais um texto onde, entre outras coisas, destacou a "generosidade", "alegria" e "companheirismo" da colega de profissão.

"Hoje há festa mundial. A nossa querida Marina Mota faz anos. Meu amor, já sabes que para ti só tenho um presente. É grande sim senhor, aliás grande não. É gigante. E tinha que ser porque este ano queria dar-te uma coisa do teu tamanho. Do tamanho da tua generosidade, da tua alegria, do teu companheirismo, profissionalismo e principalmente do tamanho da pessoa que és e conquistado com muito suor. Vem embrulhado num grande manto azul e dentro tem apenas... Saúde! Love you [amo-te] para sempre. Parabéns", fez notar Gonçalo.

