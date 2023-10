Apesar de não ter ninguém ao seu lado, Marina Mota não está com as portas fechadas ao amor e comentou o tema em conversa com o 'Passadeira Vermelha', da SIC, durante a gala dos Globos de Ouros.

Questionada se tem vontade em encontrar alguém com quem partilhar a sua vida, a atriz começou por responder: "Acho que essas coisas não se procuram, acontecem".

De seguida, acrescentou: "Até à altura não aconteceu, é como os Globos de Ouro, também nunca ganhei nenhum. Portanto, um dia pode ser que aconteça. E se assim for, estarei disponível".

De recordar que Marina Mota esteve junto de Carlos Cunha durante vários anos, com quem tem em comum a filha Erika. A atriz também viveu uma relação amorosa com Oceano.

