De férias no Brasil, Isabel Figueira não se despediu de terras cariocas sem se encontrar com Sofia Ribeiro, que também se encontra a desfrutar das maravilhas do 'país irmão'.

As atrizes da novela 'Amar Demais', da TVI, estiveram juntas este sábado no Rio de Janeiro e não resistiram em registar um momento para as redes sociais.

"A imagem da despedida! Finalmente juntas! Que energia tão boa!! Adoro esta minha irmã que a vida me deu!! E hoje cá vamos nós de alma limpa para o nosso querido país", disse Isabel Figueira na legenda da foto em que aparecem com o pôr do sol como cenário.

"Vou de coração cheio e feliz pronta para os desafios que a vida continuará a ter para mim! Esta é realmente a cidade maravilhosa... agora percebi o porquê", rematou.

Leia Também: Isabel Figueira desfruta de dias de sonho no Rio de Janeiro