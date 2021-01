Terminadas as celebrações de Natal e Ano Novo, Isabel Figueira embarcou rumo ao Brasil para começar 2021 em pleno verão.

A desfrutar de dias de sonho no Rio de Janeiro, a atriz tem partilhado alguns registos da viagem pelas redes sociais e esta sexta-feira deu a conhecer mais um momento.

Descontraída a apanhar sol, a DJ mostrou que, do outro lado do oceano, as baixas temperaturas não se fazem sentir nem dentro de água.

