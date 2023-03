A tarde de quarta-feira, 15 de março, de Sofia Ribeiro ganhou um encanto especial depois de a atriz cruzar-se com uma vizinha.

Sem esperar, a atriz recebeu flores acabadas de colher e emocionou-se com o gesto.

"Tenho uma vizinha do mais doce que pode haver. Acabou de as colher e de me as oferecer. Parece nada, mas significa muito", realçou o rosto da SIC ao mostrar o presente na sua conta oficial de Instagram.

Na partilha, que pode ver abaixo, Sofia Ribeiro usou ainda a hashtag: "Sobre pessoas inspiradoras".



© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

