Sofia Nicholson não podia estar mais entusiasmada com a novela 'Cacau', da TVI. A atriz integra o elenco da trama de sucesso sobre a qual falou durante uma entrevista com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

"Defendo esta novela com unhas e dentes. Desde a imagem, a luz, o som, a direção artística, está tudo ao pormenor, estamos a fazer quase cinema", sublinha.

Nicholson garante ainda que a equipa "dá-se toda muito bem" e que isso acaba por transparecer no produto que chega ao público.

"Vês que as pessoas estão realmente a gostar daquilo que estão a fazer", sublinha.

Note-se que a novela é protagonizada por José Condessa e Matilde Reymão, que fazem par romântico.

