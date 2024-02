Alerta, espectadores de 'Cacau': o episódio de hoje, dia 9 de fevereiro, é especial!

Pela primeira vez, as personagens de José Condessa e Matilde Reymão irão beijar-se, o que levou o ator a manifestar-se nas redes sociais.

Ao publicar várias imagens das cenas que serão vistas mais logo, Condessa escreveu: "Sei que estão todos à espera deste momento deste o primeiro dia da nossa Cacau".

"Não me lembro de uma novela em que esperássemos 19 episódios pelo primeiro beijo do casal protagonista. Mas como já perceberam não gostamos de fazer as coisas como já se fez, queremos fazer mais e melhor todos os dias. Esta cena é mais uma em que uma equipa incrível se dedicou, como sempre, para levar a melhor ficção nacional até vocês. Temos feito isso desde o dia 1", acrescentou José.

Por fim, o artista dirigiu-se à colega Matilde: "Um obrigado gigante a esta minha amiga e parceira de aventura que tem sido incansável e que me tem aturado muito. Sei o quanto tens lutado por esta nossa 'Cacau'. Mereces todos os aplausos! Beijos. Espero que gostem".

