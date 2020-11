De coração apertado, cheio de saudade, Sofia Grillo recordou o avó, José Ferreira Queimado, junto dos seguidores da sua página de Instagram. Ao partilhar uma imagem especial, a atriz lembrou o familiar, a quem teceu rasgados elogios.

"Adoro esta fotografia. Já se passaram uns anos e o meu avô ainda era vivo... A melhor pessoa que conheci na vida. Justo, honesto, íntegro, protector, um homem bom. Estava sempre lá para nós, a família. Dizem que foi dos melhores presidentes que o nosso Benfica teve", começou por destacar na legenda da imagem antiga.

Recorde-se que José Ferreira Queimado morreu há 13 anos, em dezembro de 2007.

"Tenho pena que não esteja cá, para ver os jogos de futebol com ele. E também para lhe fazer muitas perguntas e ouvir os seus conselhos. No final da vida, já com 90 anos dizia que o mundo e as pessoas já 'não são como eram antigamente', na altura não percebia. Hoje percebo, avô! Penso em si todos os dias", rematou.

