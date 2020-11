Sofia abandonou a casa do 'Big Brother - A Revolução'. A assistente de bordo foi a menos votada pelos portugueses na 12ª gala do jogo (as votações agora acontecem pela positiva) num grupo que incluía André Abrantes, Joana e Pedro.

Assim sendo, Joana foi a primeira a ser salva com 35% das votações. Depois da reabertura das votações seguiu-se André com 41%, Pedro com 46% e finalmente Sofia, com apenas 13%.

As nomeações desta semana

Esta semana, Carina pude respirar de alívio, uma vez que o grupo (com exceção de Zena e André) decidiu que a imunidade ficasse para ela. André Abrantes também conseguiu escapar ao ser eleito como o líder.

Assim, os nomeados da semana são: Jéssica Fernandes, Joana, Zena e Pedro.

