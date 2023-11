A mulher do príncipe Eduardo foi um dos membros que esteve no evento que aconteceu no Palácio de Buckingham.

Sofia, duquesa de Edimburgo, foi um dos membros da realeza que não faltou ao banquete de Estado que aconteceu no Palácio de Buckingham, esta terça-feira, 21 de novembro. Para a ocasião, a duquesa de Edimburgo, de 58 anos, usou a Aquamarine Tiara, num evento organizado em honra ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e à primeira-dama, Kim Keon Hee. Para além da tiara, Sofia recuperou igualmente o vestido que usou da coroação do rei Carlos III. O modelo, recorde-se, é uma criação de Suzannah Crabb. Veja as imagens do visual na galeria. Leia Também: Camilla dá nas vistas com poderoso visual encarnado (tiara de Isabel II)