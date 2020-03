Sofia Cerveira usou esta quinta-feira, dia 26, as suas redes sociais para confessar que começam a apertar-lhe o coração as saudades que sente da família.

"Hoje, no meio das arrumações, dei com esta fotografia. Nem por acaso. Logo hoje que me deu aquela saudade, logo hoje que precisava de um abraço como este... encontro esta foto com a minha querida avó e o meu querido pai. Hoje com 93 e 75 anos, respectivamente", lamentou a apresentadora, que devido à pandemia do novo coronavírus se encontra em casa de quarentena.

"Mas, depois, olho para o lado e percebo a sortuda que sou por ter uma Vitória que me dá vida a este pedacinho de coração mais tristonho. Continuemos. Um dia de cada vez...Que Deus nos dê força a todos", completou o rosto da SIC.

Recorde-se que Vitória é a única filha de Sofia. A menina é fruto da relação com Gonçalo Diniz.

