Sofia Arruda voltou a falar da gravidez com os seguidores da sua página de Instagram, revelando que "não tem um dia sem contrações".

"Quando me dizem que só tiveram contrações no dia do nascimento. Eu que não tenho um dia sem contrações. Com o primeiro filho igual e só nasceu com mais de 40 semanas", disse numa publicação que fez nas stories.

De recordar que Sofia Arruda prepara-se para ser mãe pela segunda vez, desta vez de uma menina, fruto do casamento com David Amaro. O casal já tem em comum o filho Xavier.



