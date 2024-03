Sofia Arruda está cada vez mais próxima do momento do nascimento da filha, que se vem juntar ao filho Xavier. A atriz já chegou ao 8.º mês de gestação, como a própria destacou numa publicação que fez no Instagram.

Ao mostrar imagens de uma ecografia, a mamã escreveu: "Chegámos ao oitavo mês e estamos cada vez mais perto de conhecer (melhor) a nossa babygirl [menina]".

A partilha recebeu desde logo carinhosas mensagens dos fãs na caixa de comentários.

De recordar que tanto Xavier como a menina que está para nascer são fruto do casamento de Sofia Arruda com David Amaro.

