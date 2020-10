Sofia Arruda decidiu dedicar o domingo à família. Pronta a tornar este dia especial, a atriz reuniu a família mais próxima, neste caso a mãe, irmã e o marido, para juntos levarem o seu filho, o bebé Xavier, pela primeira vez ao Oceanário de Lisboa.

Na sua conta oficial de Instagram, Sofia partilhou com os seguidores os melhores momentos deste "tempo em família" que a deixou de coração cheio.

Antes de ver as imagens na galeria, recorde-se que Xavier, de um ano, é o primeiro filho da atriz e resulta do seu casamento com David Amaro.

