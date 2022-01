Sofia Arruda recorreu a um procedimento estético para melhorar a pele na barriga, mais precisamente "a pele à volta o umbigo".

A atriz, atualmente com 33 anos, mostrou através de uma imagem o antes e depois do procedimento, que consiste em estimulação cutânea com jato de plasma.

Eis a foto que deixa claras as diferenças conseguidas pelo rosto da SIC:

© Reprodução Instagram/ Sofia Arruda

Vera Costa Rica, responsável pelo tratamento a que Sofia se submeteu, explica através de uma publicação em que consiste esta técnica, que pretende no fundo reduzir a flacidez à volta do umbigo. Ora veja:

