Após Alexandre Rendeiro ter partilhado uma fotografia de dois idosos com dificuldades a subir as escadas da estação de Metro da Baixa-Chiado, uma vez que as escadas rolantes estavam avariadas, Cecília Henriques acabou por partilhar também a sua indignação.

"Zero preocupação com os que aqui vivem e deviam usufruir das 'condições' ou falta delas, nesta cidade. Pessoas com mobilidade reduzida, sem elevadores, idosos sem escadas rolantes, eu quero ir de metro com a minha filha de carrinho e nunca tenho elevador", partilhou.

Por sua vez, Sofia Arruda destacou a mesma publicação e comentou: "Já quando andava na faculdade estas escadas rolantes estavam sempre avariadas Já passaram mais de 10 anos desde que terminei os estudos na faculdade. Isto ainda acontece na estação da Baixa-Chiado?".

© Instagram_sofiaarrudagram

