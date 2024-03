No Dia do Pai, celebrado na passada terça-feira, dia 19 de março, foram vários os famosos que recorreram às redes sociais para assinalar a data. Sofia Arruda não foi exceção, mas dedicou este dia à mãe.

"Feliz Dia do Pai também para quem tem uma mãe com esse super poder. Para todas as mães que se duplicam para acalmar os corações de quem, no Dia do Pai, não tem a quem entregar o desenho da escola", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram na passada terça-feira.

"Em miúda sempre odiei este dia, agora ao ver o Xavier com o pai incrível que tem sinto-me feliz por ele. Mas nunca consigo deixar de pensar nas questões que são levantadas nas cabeças dos pequeninos nestes dias 'de pai e de mãe', quando ainda não entendem tantas coisas", desabafou ainda.

De recordar que Sofia Arruda está casada com David Amaro e juntos são pais do pequeno Xavier. O casal prepara-se para ver a família aumentar, uma vez que a atriz está grávida de uma menina.

