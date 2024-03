Joana Machado Madeira partilhou nas redes sociais, esta terça-feira, dia 19 de março, uma reflexão sobre o Dia do Pai e o que esta celebração significa para si.

"O Dia do Pai não é fixe para quem cresce sem pai. O Dia do Pai não é fixe para quem tem que fazer na escola os 'presentes do dia do pai' e depois não tem ninguém a quem dar. Para mim e muitas pessoas o Dia do Pai não é fixe", começou por dizer a companheira de Eduardo Madeira.

De seguida, Joana dirigiu-se às pessoas que, tal como ela, cresceram sem esta figura paternal.

"Para todos os quem por alguma razão, estão a crescer sem pai, não tenham medo. Também me senti sozinha no mundo, também senti que não tinha ninguém para me proteger ou defender e hoje sinto que isso fez de mim mais forte. Tive que me virar sozinha. Tenham força, Mesmo não achando o Dia do Pai fixe", concluiu. Leia abaixo.

Leia Também: Inês Herédia defende que Dia do Pai deveria acabar e ser substituído