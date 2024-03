Esta terça-feira, 19 de março, celebra-se o Dia do Pai, data que tem motivado as mais diversas partilhas dedicadas aos pais nas redes sociais. Contudo, Inês Herédia, tem uma opinião diferente sobre a efeméride. Na visão da atriz, mãe de dois gémeos e casada com Gabriela Sobral, a data deveria ser adaptada às diferentes realidades que existem relativamente às famílias.

"Esta bola serve só para mandar aqui um props para todas as escolas que já suprimiram o dia do pai e o dia da mãe para um único dia da Família. As opiniões dividem-se muito neste tema, mas o que é curioso, é que nenhum pai/mãe/cuidador(a) que não tenha presente a outra figura (seja porque razão for) está do lado do 'sim senhor deve manter-se o dia do pai e o dia da mãe')", começa por escrever.

"É muito fácil pensar-se que se deve celebrar nas escolas um dia do pai e um dia da mãe quando existem essas duas figuras em casa. Os argumentos que mais ouço são dois: 'coitados também dos outros que têm e os querem celebrar' e ainda 'há que preparar os miúdos para as realidades deles'. Venho aqui falar com propriedade em relação a estes dois argumentos: 1.º sou mãe, e como mãe, sinto-me zero ofendida por ter o meu dia renomeado para dia da família, assim como os meus filhos seguramente não sentem que me estão a celebrar menos por o dia ter esse nome. 2.º as crianças sabem a realidade em que vivem porque é a realidade em que vivem. Tão simples quanto isto", argumenta.

"O que é perfeitamente inconsequente é uma/duas semanas de preparação de presente do dia do pai ou dia da mãe em que o assunto é sublinhado diariamente. Quando há crianças em que pais/mães morreram, foram comprar cigarros e não voltaram, têm duas mães ou dois pais, ou só têm avós", continua.

"Tenho o maior gosto em dar um beijinho especial ao meu pai e à minha mãe nestes dias, assim como começo a manhã, invariavelmente a mandar beijinhos e mimos a quem não os tem presentes ou perdeu um filho. Mas eu não ando na escola, a minha maturidade, a minha estrutura está um bocadinho mais segura do que crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos", sublinha.

"Era só para partilhar esta reflexão, convidar a que partilhem nos comentários as escolas que sabem já ter um único dia da Família e desejar um dia fixe a todos os pais, todos os que não o conseguem ser, todos os que já cá não têm os filhos e principalmente a todos os filhos que estão há 2 semanas a preparar um presente para um 'pai de substituição' nas escolas", completa.

