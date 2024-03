Inês Herédia abriu o coração sobre uma das fases mais marcantes - e desafiantes - da sua vida. Na sua página de Instagram, a artista lembrou o Dia da Mãe de 2018, através de uma imagem na qual posa com a avó e a mãe, altura em que estava a fazer tratamentos para conseguir engravidar.

"Tinha feito a 2.ª tentativa de inseminação. Lembro-me de tirar esta fotografia e desejar muito não sermos só 3 na fotografia", confessa.

"Na primeira tentativa tinha aprendido da maneira menos feliz que ter os sintomas da gravidez não era sinónimo de estar grávida, era resultado de tanta hormona que tinha de pôr cá para dentro. Mas quando partimos para a 2.ª, não contei a ninguém. Era mais fácil lidar com as más notícias sozinha", reflete.

"Mas aqui, neste momento, juro que acreditei com todas as forças que não éramos só 3… Nesta 2.ª tentativa só tinha um óvulo passível de ser fecundado. Sempre disse que ia ter gémeos, mas nesta tentativa, sabia que era impossível. A vida tem maneiras curiosas de nos trocar as voltas e do impossível nasceram 3. O Tomás, o Luís e eu. Já éramos 5 nesta fotografia", termina.

Recorde-se que Inês Herédia é casada com Gabriela Sobral. Os gémeos, por seu turno, já têm quatro anos.