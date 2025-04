Mariana Machado foi mãe do pequeno Tomás em setembro de 2024, fruto do casamento com o fotógrafo Pedro Gomes.

De viagem pelas Maldivas, a influencer fez uma reflexão sobre a jornada da maternidade.

"Antes de ser mãe, havia uma versão de mim que achava que se conhecia bem. Livre, leve, com tempo e espaço só para mim. E confesso… nestes dias de sol, com os pés na areia e o mar por perto, por momentos senti-me outra vez esse ser.

Mas depois olho para o lado e está o Tomás [...] percebo que já não sou a mesma — sou mais.

A maternidade transforma, desafia, expande. Mas será que algum dia voltamos a ser como antes? Ou será que nos encontramos numa nova versão de nós?", questionou a influencer.

