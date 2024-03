Sofia Arruda está a viver a sua segunda gravidez e a viagem tem sido igualmente mágica quando comparada com a primeira, que culminou com o nascimento do pequeno Xavier.

É nas redes sociais que a atriz tem publicado diversos registos deste período especial, o que tornou a fazer hoje, dia 14 de março.

No Instagram, Sofia publicou um vídeo no qual mostra a barriga a mexer-se, fruto dos movimentos do bebé que em breve terá nos braços.

"Se vos fizer confusão ver uma barriga de grávida a mexer não vejam este vídeo", brincou depois Sofia, na legenda. Veja o vídeo em causa na galeria.

Vale lembrar que a gravidez de Sofia Arruda é fruto do casamento que a atriz mantém com o fisioterapeuta David Amaro desde 2018.

