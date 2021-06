Francisco Tomé esteve esta segunda-feira, dia 7 de junho, no programa de Júlia Pinheiro onde expôs a situação dramática por que a família está a passar. O agricultou contou que tem um sobrinho com sete anos, filho da irmã, que nasceu com uma doença rara e que precisa de cuidados durante 24 horas por dia.

A irmã foi obrigada a ir viver para casa da mãe, uma vez que como não pode trabalhar para tomar conta de Manel, deixou de conseguir dar conta das despesas.

Maria João, companheira de Francisco, que conheceu no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', mostrou-se indignada com a situação.

"Detesto injustiças. Vejo tanta gente que recebe e que tem um bom corpo para trabalhar. Nesta situação não podia ficar calada. Sabemos que com esta doença a criança não dura muito tempo, é até aos 10 anos", afirmou.

Entretanto, Júlia Pinheiro revelou que o Instituto da Segurança Social respondeu, revelando que a situação estava a ser analisada.

