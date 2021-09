"Sinto-me jovem", afirmou a atriz Barbara Eden, de 90 anos, em conversa com o Page Six.

A estrela de 'I Dream of Jeannie' faz por manter a sua vida muito ativa, e apesar de já não ir ao ginásio com regularidade, mantém os treinos em casa com um personal trainer.

"Tenho muito amigos", acrescentou. "Sou muito ativa socialmente", afirmou, referindo também que até já tem a agenda ocupada com uma aparição marcada para março de 2022.

"Tive muita sorte de gostar do trabalho que escolhi. Sinto pena das pessoas como o meu pobre pai, que tinha de trabalhar todos os dias em algo que não gostava. Eu gosto do meu trabalho. E ainda trabalho", destacou.

