Está quase a chegar às salas de cinema um documentário sobre a vida de Eunice Muñoz. 'Eunice ou carta a uma jovem atriz' terá uma antestreia a 3 de outubro e estreia-se no dia 4 de novembro em mais de 30 salas do país.

O filme foi apresentado esta terça-feira, 14 de setembro, levando a neta da atriz, Lídia Muñoz, a falar sobre o mesmo na sua página de Instagram.

"Este filme, neste ano em que serei mãe faz-me pensar que um dia o meu filho pode viajar para este sítio onde fui feliz. Não sei se é um filme, se é um documentário, se é um lugar de verdade ou de memória, sei que ali vejo a minha avó, como a vejo todos os dias, sei que existe verdade e que um dia será uma memória", começou por escrever.

"Uma memória que julgo necessária a um país que teima em não se lembrar dos seus mais velhos com quem temos uma dívida de gratidão que nunca poderemos pagar", destacou de seguida.

Falando do realizador e seu namorado, Lídia realçou: "Ao Tiago dou-lhe para além de tudo o resto, o meu obrigada por ter eternizado o lugar de hoje".

"E à minha avó, agradeço-lhe tudo o que me ensina, tudo o que me dá e digo-lhe que tentarei estar à altura do testemunho que me dá e que se eterniza neste filme que chega como uma carta, escrita a muitas mãos, a tantas jovens actrizes", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Documentário sobre Eunice Muñoz estreia-se em novembro

Leia Também: "É tão difícil sentirmos que a nossa metade tem mais 60 anos que nós"