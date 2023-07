Harry Styles recorreu às stories da sua página de Instagram para assinalar o fim da digressão 'Love on Tour'. Depois do último concerto que realizou no sábado, o músico mostrou-se incrivelmente feliz com o sucesso dos seus concertos.

"Love on Tour. Tem sido a maior experiência da minha vida", escreveu junto de uma fotografia em que aparece em palco. "Obrigado à minha banda, a toda a equipa que tornou os últimos anos tão especiais. Foi um enorme prazer", destacou, agradecendo também a todos os que assistiram aos seus espetáculos.

"Sinto-me incrivelmente realizado e feliz, é tudo por vossa causa. Deram-me memórias que vão durar a vida inteira, mais do que eu jamais podia ter sonhado", acrescentou.

"[...] Foi uma honra tocar para vocês. Espero que se tenham divertido tanto quanto eu. Cuidem-se uns dos outros, eu irei ver-vos novamente quando for a hora certa. Tratem as pessoas com bondade. Amo-vos mais do que alguma vez saberão", completou.



© HARRY STYLES/INSTAGRAM

